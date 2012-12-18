В Україні виробництво труб за 11 місяців скоротилося на 6% - до 2,1 млн тонн

Виробництво металевих труб великого та малого діаметрів, а також пустотілих профілів у Україні за 11 місяців 2012 року знизилося на 6,1% - до 2,071 млн тонн, порівняно з аналогічним показником 2011 року, повідомила Державна служба статистики.

У листопаді 2012 року виробництво труб знизилося до 161 тис. тонн труб, що на 13,5% менше показника попереднього місяця і на 19% менше показника листопада 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво сталевих труб в Україні зросло відносно 2010 року на 26% - до 2,213 млн тонн.

Найбільшими виробниками труб у країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».

У загальному обсязі українського експорту за 10 місяців 2012 року частка продажів металів і металопродукції скоротилася до 27,2%, що на 12,2% менше показника аналогічного періоду 2011 року.