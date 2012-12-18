Запорізькому заводу феросплавів для відновлення виробництва у 2013 р. знадобиться 300 млн грн

Запорізькому заводу феросплавів (ЗЗФ), який з 1 грудня 2012 року був змушений зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію, знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний інженер ЗЗФ Микола Ковтун.

«Загальна потреба на відновлення виробництва - 300 млн грн», - сказав М.Ковтун.

Водночас головний інженер уточнив, що зупинка заводу вдарить і по раніше затвердженій програмі модернізації підприємства.

Згідно з програмою, Запорізький феросплавний завод у 2012-2013 році планував реконструювати цех №4, встановивши у ньому котли-утилізатори.

«В результаті у заводу виникли б значні надлишки тепла. Це дозволило б опалювати прилеглі райони Запоріжжя», - уточнив М.Ковтун.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку грудня керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів із «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 продавати Запорізький і Стаханівський феросплавні заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

Протягом 2012 року феросплавні заводи домагалися встановлення економічно обгрунтованих тарифів.

Наразі тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год., тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, які знаходяться в межах від 20 до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

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