ЄЕК продовжила дію нульового мита на ввезення вагонів до кінця 2014 року

Євразійська економічна комісія продовжила термін дії нульової ставки ввізного мита щодо окремих видів залізничних вагонів до 31 грудня 2014 року включно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЕК, відповідне рішення було ухвалене радою ЄЕК 18 грудня.

Рішення про продовження терміну дії нульових мит набуває чинності через 30 днів.

Нагадаємо, що на початку 2009 року уряд РФ ввів нульове мито на ввезення в РФ вагонів, призначених для руху в складі залізничних електропотягів зі швидкістю не менше 250 кілометрів на годину.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан в кінці 2011 року, як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн) .

Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

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