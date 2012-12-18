Перший Ан-140 передано в експлуатацію авіації ВМФ Росії

Самарський авіазавод «Авіакор» (входить до корпорації "Російські машини") передав приймальній комісії замовника українсько-російський літак Ан-140-100, виготовлений підприємством спільно з авіазаводом «Антонов» у рамках контракту з Міністерством оборони РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, це перший літак для авіації Військово-морського флоту (ВМФ) і третій за рахунком - у рамках контракту з Міноборони Росії. Раніше літаки за контрактом з Міністерством оборони направлялися до Військово-повітряних сил РФ.

Як зазначив полковник Олександр Черкашин, який брав борт з боку замовника, цей літак перевершує наявні на озброєнні ВМФ моделі за своїми льотними і технічними характеристиками, включаючи місткість пасажирів і дальність польотів, а також дозволяє ефективніше вирішувати завдання, які стоять перед військово-морськими силами.

Наступний літак Ан-140, виготовлений за контрактом з Міністерством оборони, "Авіакор" планує передати замовнику в лютому 2013 року.

"Зробити перший літак нової марки складно, але ще складніше запустити серійне виробництво. Реалістична оцінка - випуск 12-15 машин на рік протягом приблизно 10 років. Ці цифри дозволять заводу бути рентабельним, прибутковим та ефективно виробляти ці машини", - сказав голова ради директорів заводу "Авіакор" Сергій Лихарев.

Довідка УНІАН: Літак Ан-140-100 створений і пропонується для заміни парку пасажирських літаків Ан-24 і Як-40 і вантажних Ан-26, Ан-30 і Ан-32. Літак, розрахований на 52 місця, являє собою вільнонесучий високоплан з прямим крилом великого подовження трапецієподібної форми в плані і однокільовим оперенням з нерухомим стабілізатором, установленим на фюзеляжі. Лайнер комплектується двома турбогвинтовими двигунами ТВЗ-117 ВМА-СБМ1, розташованими в гондолах під крилом.

Високе розташування двигунів на крилі виключає попадання в них сторонніх предметів зі злітної смуги, що в поєднанні з пневматиками низького тиску шасі забезпечує можливість надійної експлуатації літака навіть на грунтових злітно-посадкових смугах.

Перший політ Ан-140 російського складання відбувся в серпні 2005 року. Самарський авіаційний завод "Авіакор" здійснює серійне виробництво літаків Ан-140-100 з 2006 року.

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