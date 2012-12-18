В Україні продовжує падати виробництво легкових автомобілів: за 11 місяців - на 26%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2012 року в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування скоротилося на 25,8% - до 66,6 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики України.

До того ж у листопаді випуск «легковиків» впав до 5,1 тис. одиниць, що на 21,7% менше обсягу виробництва в попередньому місяці та на 43,8% менше показника листопада 2011 року.

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів у країні за одинадцять місяців 2012 року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 8,2% - до 2627 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 9,9% - до 3057 одиниць.

У листопаді випуск вантажних автомобілів у порівнянні з листопадом 2011 року впав на 21,8% - до 186 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 32,0% - до 257 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

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