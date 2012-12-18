Міноборони до кінця літа планує вивезти на утилізацію всі запаси «меланжу»

Україна до кінця літа 2013 року планує вивезти на утилізацію всі запаси компонента ракетного палива «меланж».

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, сьогодні зі складу ракетного палива Сухопутних військ Збройних сил України, що розташований неподалік селища Шевченкове на Харківщині, до Російської Федерації відправлено для подальшої утилізації 7 спеціальних залізничних цистерн з понад 380 тоннами "меланжу".

"За умови належної організації заходу, ми плануємо повністю позбутися від решти «меланжу» до кінця літа 2013 року", – сказав командир складу ракетного пального Сухопутних військ ЗСУ Олександр Ніколаєв.

Він нагадав, що вивезення «меланжу» з України відбувається в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ. Фінансове забезпечення довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю взяли на себе країни-донори: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Цього року з Харківської області вже відправлено 2 тис тонн «меланжу».

У Міноборони зазначили, що станом на 18 грудня 2012 року на складі ракетного палива Сухопутних військ зберігається близько 2,3 тисяч тонн «меланжу» і близько 150 тонн інших небезпечних речовин.

Довідка УНІАН. Для проведення комплексу заходів з вивезення «меланжу» з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро.