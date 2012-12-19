Запорізький завод феросплавів через суд вимагає від НКРЕ виконати доручення Президента

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) через суд вимагає від Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики (НКРЕ), виконати доручення Президента і постанову уряду, що зобов’язують комісію надати заводу економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Запоріжжі голова правління ЗЗФ Павло Кравченко.

«Ми подали до суду, і вже було засідання суду. Ми намагаємося захистити Президента і Кабінет міністрів», - сказав він, уточнивши, що позов подано до Окружного адміністративного суду Києва.

П.Кравченко зазначив, що своїми діями чиновники ради «Енергоринку», які заблокували виконання доручень глави держави та уряду, нівелювали владу в Україні.

За його словами, НКРЕ як державний регулятор повинен був простежити за ситуацією й не дати «Енергоринку» заблокувати доручення Президента і постанову Кабміну.

Голова правління ЗЗФ вкотре звернув увагу на те, що рада «Енергоринку» дозволяє продавати електроенергію за кордон значно дешевше, ніж вона продається вітчизняним підприємствам. Такі дії чиновників, на думку П.Кравченка, можна розцінювати як економічну диверсію, оскільки ЗЗФ змушений зупинити роботу, внаслідок чого втрати лише міського бюджету через невиплату підприємством податків і відрахувань на доходи фізосіб становитимуть 112,21 млн грн на рік. Крім того, значні збитки понесуть суміжні підприємства, зокрема, залізниця недоотримає близько 85 млн грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2012 р. Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходи з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період із 1 жовтня 2012 року до 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам (СЗФ) електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» так і не виконав урядове доручення, через що з 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

Наразі тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год., тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами в межах від 20 до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як у 2010 році чистий прибуток заводу становив 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація й зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, Стаханівського - 241,63 млн грн.

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