Мінпромторг РФ: рішення про створення лінії для виробництва Ан-148 у Воронежі поки не ухвалили

Москва. Рішення про створення нової технологічної лінії на базі "Воронезького акціонерного літакобудівного товариства" (ВАЛТ) для виробництва українсько-російських літаків Ан-148 наразі не ухвалили.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар.

«Цей проект проходить аналіз в ОАК («Об'єднана авіабудівна корпорація» (Росія) – УНІАН) на предмет оцінки реалізації з погляду комерційної привабливості і технологічної здійсненності. Ця робота ведеться, хоч цей проект не реалізовується в залізі», - сказав Ю.Слюсар.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи погодиться ОАК на подальший розвиток програми виробництва Ан-148, він сказав: «Якщо це буде комерційно привабливо, то, звичайно, так».

На його думку, цей проект має серйозний потенціал у плані зниження собівартості Ан-148, розподілу відповідальності, вирішення проблем з інтелектуальною власністю, з якими ми стикаємося під час реалізації російсько-українських проектів. «На мій погляд, цей проект ці проблеми вирішує, але я б не хотів лізти в операційну діяльність компаній», - сказав він.

Ю.Слюсар вважає, що у разі створення нової технологічної лінії виробництва трудомісткість при будівництві Ан-148 знизиться в шість разів.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар повідомив, що Україна і Росія вивчають можливість будівництва у Воронежі нової технологічної лінії для виробництва Ан-148. За його словами, на сьогодні в планах вихід на виробництво 30 літаків Ан-148 на рік на потужностях ВАЛТ.

Раніше, 14 червня, Ю.Слюсар заявив, що Міністерство промисловості і торгівлі РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виробляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французькі двигуни Sam-146, що використовуються при виробництві Sukhoi SuperJet-100.

Довідка УНІАН. ВАТ «ВАЛТ» – найбільше підприємство Воронезької області, промисловий та інноваційний центр регіону. На сьогодні ВАЛТ виробляє далекомагістральні широкофюзеляжні літаки сімейства Іл-96 (Іл-96-300, Іл-96-400Т), регіональні літаки Ан-148, агрегати для літаків SSJ-100, а також надає послуги з ремонту та післягарантійного обслуговування авіаційної техніки. Продовжується співпраця з європейським концерном Airbus, а також з ДП «Антонов» (Україна), де здійснюється випуск літаків Ан-148 і Ан-158 українського складання.

Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.