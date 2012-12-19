У 2013 році знову спробують продати «Одеський припортовий завод»

Фонд державного майна України розраховує в 2013 році виставити на продаж 99,57% акцій «Одеського припортового заводу» у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

Про це йдеться у списку об'єктів на приватизацію в 2013 році, опублікованому в газеті «Відомості приватизації».

Згідно з документом, статутний капітал «Одеського припортового заводу» становить 798,544 млн грн.

Як раніше повідомлялося, приватизація цього підприємства, яке, крім виробництва добрив, також займається перевалкою на морські судна аміаку, що надходить трубопроводом із Росії, була провалена українською владою восени 2009 року.

Голова Фонду держмайна Олександр Рябченко останні два роки ініціював нову спробу продажу цього хімічного гіганта, проте можливі терміни приватизації наразі не називаються.

Одне з найбільших хімічних підприємств України “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) у січні-вересні 2012 року на тлі падіння виручки одержало чисті збитки у розмірі 93,2 млн грн порівняно з чистим прибутком у 314,5 млн грн за аналогічний період 2011 року, повідомляється у фінансовому звіті підприємства.

У 2011 році ОПЗ одержав чистий прибуток у розмірі 336,133 млн грн проти чистих збитків у 87,169 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.