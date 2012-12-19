Попит на Ан-148 вимагає виробництва щонайбільше 12 одиниць літаків на рік - президент ОАК

Москва. Нинішній попит на українсько-російські літаки Ан-148 не вимагає виробництва понад 12 одиниць щорічно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Москві президент "Об'єднаної авіабудівної корпорації" (ОАК) Росії Михайло Погосян.

"За літакам Ан-148 ми ставимо завдання вийти на виробництво 8-10 літаків на рік. За тим обсягом замовлень, який у нас є сьогодні, це достатні обсяги виробництва... Сьогодні я вважаю, що темп виробництва 8-10, може бути, 12 літаків на рік відповідає тому обсягу ринку і тим замовленням, які у нас є зараз і які ми плануємо отримати в майбутньому", - сказав М.Погосян.

За його словами, для подальшого нарощування виробництва треба розмовляти з українськими колегами після оцінки ринкових перспектив.

До того ж він нагадав, що поставлено три літаки в авіакомпанію "Ангара" на додаток до шести літаків, які експлуатуються в авіакомпанії «Росія».

М.Погосян повідомив, що в цьому році ухвалено рішення про консолідоване державне замовлення для органів влади РФ на постачання цивільної авіаційної техніки. За його словами, така робота сьогодні ведеться і вона передбачає поставку зокрема літаків Ан-148.

За словами М.Погосяна, тільки для Міноборони РФ у рамках консолідованого держзамовлення передбачається понад 10 літаків Ан-148.

"На сьогодні ми перебуваємо на етапі визначення технічної особи цього літака для конкретних державних замовників", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар повідомив, що Україна і Росія вивчають можливість будівництва у Воронежі нової технологічної лінії для виробництва Ан-148. За його словами, на сьогодні в планах вихід на виробництво 30 літаків Ан-148 на рік на потужностях ВАСО.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" у Росії.