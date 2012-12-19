«Смарт-Холдинг» став акціонером НВО ім. Фрунзе

«Смарт-холдинг», підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новинському, сконцентрував 25% акцій Great Station Properties, яка є акціонером сумського Науково-виробничого об'єднання ім. Фрунзе.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Смарт-холдингу».

До того ж у повідомленні компанії не уточнюється, яким пакетом акцій НВО ім. Фрунзе володіє Great Station Properties.

За інформацією низки ЗМІ, у кінцевому підсумку «Смарт-холдинг» став власником близько 10% акцій заводу.

Довідка УНІАН. НВО ім. Фрунзе створено в 1896 році і є одним з найбільших в Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості.

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія «Смарт-холдингу» спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямків для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиціях як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.