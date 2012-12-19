Президент ОАК за поглиблення інтеграції авіапромів України і РФ

16:17, 19 грудня 2012
Промисловість
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Москва. Президент російської "Об'єднаної авіабудівної корпорації" (ОАК) Михайло Погосян виступає за більш глибоку інтеграцію авіаційної промисловості України і Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми ставимо кінцевою метою створення спільних виробництв і виготовлення авіаційної техніки. Так побудовано наше спільне підприємство "Цивільні літаки Сухого", де беруть участь наші італійські колеги. Це підприємство володіє всіма правами і несе повну відповідальність за комерційні та інші результати діяльності», - сказав М.Погосян.

«Я думаю, що шлях з нашими колегами з фірми «Антонов» - це більш тісна кооперація за конкретними програмами, що передбачає і внесення в статутний капітал спільних підприємств інтелектуальної власності, та відповідальність за кінцеві фінансово-економічні результати за кожною з програм», - підкреслив він.

М.Погосян нагадав, що в минулому році було створено СП "ОАК-Антонов".

"Я прихильник більш тісного, більш повного наповнення цього підприємства правами і обов'язками", - сказав він.

М.Погосян зазначив, що сьогодні взаємини з українськими колегами гарні, але є ціла низка об'єктивних питань, що потребують розгляду.

Водночас він підкреслив, що якщо конструкторський потенціал «Антонова» на рівні, то його виробнича база вимагає серйозної модернізації.

"СП "ОАК-Антонов" займається всіма спільними проектами. Але бажання українських колег весь час намалювати конфлікт між Росією і Україною не відповідає моєму розумінню ситуації. Я думаю, що в української авіаційної промисловості і російської є багато точок дотику для того, щоб разом рухатися в майбутнє, я прямої конкуренції не бачу", - сказав він.

Водночас М.Погосян підкреслив, що коли він зустрічається з головою правління ДАК «Антонов» Дмитром Ківою, їм "вдається нормально обговорювати питання".

Він зазначив, що, крім програми Ан-148, ОАК і "Антонов" тісно співпрацюють в рамках ремонту та модернізації Ан-124 на замовлення Міноборони РФ, а також з відновлення серійного виробництва цих літаків.

М.Погосян повідомив, що за програмою Ан-70 розпочався процес передачі документації по цьому літаку з боку «Антонова» ОАК для підготовки організації виробництва.

"Остаточні рішення щодо розвитку цієї програми будуть ухвалені, напевно, в 2013 році", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 року в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ "ОАК-Антонов" між російською «Об'єднаною авіабудівною корпорацією» і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

До числа програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.

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