ОАК готує контракт на 6,5 млрд дол.

Російська державна «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) планує підписати в 2013 році консолідований контракт з держорганами Російської Федерації на поставку близько 100 бойових і цивільних літаків, повідомляє Reuters, цитуючи голову корпорації Михайла Погосяна.

За його словами, ці літаки планується поставити в 2014-2020 роках.

Консолідований контракт включатиме в себе замовлення від Міноборони Росії, ФСБ, МВС, МНС та управління справами президента, сказав М.Погосян.

Сума контракту становитиме близько 200 мільярдів рублів (6,457 млрд дол.).

Голова ОАК відзначив, що виручка компанії в поточному році планується на рівні 180 мільярдів рублів, а в 2013 році - 200 мільярдів.

За його словами, цього року ОАК випустить 23 цивільні літаки, збільшивши виробництво цивільної продукції удвічі, а також 70 машин для Міноборони.

Обсяг виконання експортних контрактів М.Погосян не озвучив.

ОАК була заснована за вказівкою президента Росії Володимира Путіна в 2006 році з метою відродження російського авіабудування і консолідувала в собі основні активи галузі.

У 2011 році корпорація збільшила виробництво літаків до 111 одиниць із 79 в 2010 році.

Ключовим проектом корпорації в сфері цивільного авіабудування став регіональний пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100, розроблений у співпраці з Boeing і італійською Finmeccanica.

По репутації проекту завдала удару катастрофа лайнера під час демонстраційного польоту в Індонезії у травні 2012 року.