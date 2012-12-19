Україна в 2013 році може збільшити виробництво сталі

Ключова експортна галузь України - металургія - що переживає спад виробництва в поточному році, може поліпшити свої показники в 2013 році, збільшивши, зокрема, виробництво сталі на 3% до 33,7 млн ​​тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз дав на прес-конференції директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк.

«Металургам сприятиме зниження світових цін на руду і коксівне вугілля», - заявив В.Власюк.

У зв'язку з цим Україна, на думку В.Власюка, зможе розраховувати на збільшення експорту прокату на 500 тис. тонн і продажів на внутрішньому ринку до 300 тис. тонн. При цьому рентабельність через зниження цін на сировину і собівартості залишиться на рівні 3%.

«Ми очікуємо збільшення продажів на зовнішньому ринку, зокрема в ЄС на 500 тис. тонн», - заявив В.Власюк, додавши, що експорт сталі в 2013 році за прогнозом становитиме 23,1 млрд тонн. Для порівняння, в 2012 цей показник становитиме 22,6 млн. тонн, а в 2011 становив 24,1 млн тонн.

За словами Власюка, внутрішній ринок споживання сталі в 2013 зросте до 8,6 млн тонн, в 2012 цей показник становитиме 8,3 млн тонн, а в 2011 - 8,4 млн тонн.

«У наступному році буде збільшення споживання сталі на внутрішньому ринку у зв'язку з ремонтом інфраструктури. Серед замовників прокату я б назвав «Укрзалізницю» (вагони і верхнє полотно), металургійні комбінати, трубну промисловість (оновлення труб ЖКГ), а також є ціла низка затверджених проектів з будівництва розвантажувальних терміналів у портах», - заявив В. Власюк.

Керівник проекту DELPHICA Олександр Крайніков, що був присутній на прес-конференції, також очікує, що протягом 2013 року на всіх сировинних ринках переважатиме тенденція до зниження цін, що стимулюватиме виробництво сталі.

«Можна припустити, що і в 2014 році може продовжитися аналогічна ситуація», - додав О.Крайніков.

Він зазначив, що тенденція з'явилася за рахунок зменшення попиту на сировину з боку Китаю, який купував 50% всієї світової залізної руди.

Як повідомляв раніше УНІАН, рейтингове агентство Fitch назвало українських виробників сталі «вразливими» на скороченому в 2013 році через економічну кризу ринку Євросоюзу, вони перебуватимуть під впливом помірного скорочення споживання сталі в ЄС в 2013 році.

На думку керівника аналітичного відділу інвестиційної компанії «Арт Капітал» Ігоря Путіліна, в 2013 збитки металургів повинні скоротитися за рахунок поліпшення світової кон'юнктури ринку сталі.

Податковий збиток металургійних підприємств України за 9 місяців 2012 року становив 10,964 млрд грн.

ДП "Укрпромзовнішекспертиза" засноване в 1993 році. Компанія займається дослідженнями ринків промислових товарів, зокрема, в гірничо-металургійному комплексі, моніторингом зовнішньоторговельних цін, ціновою експертизою зовнішньоекономічних договорів.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. За даними «Металургпрому», у 2012 р. в Україні планується скорочення виробництва прокату в порівнянні з 2011 р. на 8% - до 29,1 млн тонн. У 2011 р. в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% - до 28,879 млн тонн.