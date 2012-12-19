«Метінвест» погасив семирічний кредит на суму 410 млн євро

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній «Метінвест», достроково погасила семирічний кредит на суму 410 млн євро, отриманий у січні 2008 року для фінансування придбання нових активів.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, погашення відбулося в результаті оплати останнього траншу в розмірі 107,5 млн євро.

Як наголошується в прес-релізі компанії, кредитна лінія була використана компанією «Метінвест» на придбання 100% частки в компанії Trametal SpA і її дочірнього підприємства Spartan UK Limited, двох листопрокатних підприємств, розташованих, відповідно, в Сан-Джоржіо ді Ногаро (Італія) і Ньюкаслі (Велика Британія).

«Кредитна лінія була організована синдикатом з 10 банків, в якому банки ABN Amro Bank N.V. і BNP Paribas S.A. виступили головними організаторами і андеррайтерами», - сказано в повідомленні.

«Погашення цієї кредитної лінії зменшує обсяг наших короткострокових фінансових зобов'язань та загальної заборгованості, а також знижує частку пріоритетної забезпеченої заборгованості, що має поліпшити кредитний рейтинг боргових інструментів «Метінвест», - наголошується в повідомленні з посиланням на слова фінансового директора компанії Сергія Новікова.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку грудня поточного року компанія «Метінвест» оголосила про залучення трирічної кредитної лінії на суму 300 млн доларів.

«Метінвест» за 9 місяців ц.р. в порівнянні з аналогічним показником 2011 р. скоротив виробництво сталі на 13% - до 9,58 млн тонн. Видобуток вугілля "Метінвестом" за вказаний період скоротився на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.