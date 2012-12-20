«Дніпроспецсталь» скоротила виробництво сталі на 22%

«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» (м. Запоріжжя) в січні-листопаді 2012 року знизив виробництво сталі до 306,6 тис. тонн, що на 21,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, повідомила прес-служба заводу.

Виробництво прокату за цей період впало порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 20,9% до 204,1 тис. тонн.

У листопаді 2012 року «Дніпроспецсталь» скоротила виробництво прокату до 14,2 тис. тонн, що на 10% менше показника попереднього місяця.

Загальна вартість товарної продукції, виробленої в листопаді 2012 року, у чинних цінах становила 271,6 млн грн, що на 13% менше показника жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна »виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (у тому числі виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих та вуглецевих сталей. Реалізує продукцію до 60 країн світу.