Група «Метінвест» вирішила законсервувати аглофабрику на меткомбінаті «Азовсталь»

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Рінат Ахметов, має намір законсервувати аглофабрику на підконтрольному металургійному комбінаті «Азовсталь» з перенесенням виробництва агломерату на заплановану до реконструкції фабрику Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

Про це йдеться в прес-релізі групи.

Ці рішення, які «Метінвест» планує профінансувати за рахунок власних коштів, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в Маріуполі.

Щорічні витрати на перенос агломераційного виробництва з «Азовсталі» на ММК ім. Ілліча, за оцінкою групи, становили 59 млн доларів.

«Рішення про консервацію аглофабрики «Азовсталі» і початок реконструкції аглофабрики ММК ім. Ілліча ухвалені насамперед виходячи з інтересів мешканців Маріуполя. Вони узгоджувалися з акціонерами та підтримані ними, як найбільш оптимальні з погляду інтересів суспільства. Це конкретний крок на шляху нормалізації екологічної обстановки в місті в рамках довгострокової інвестиційної програми на меткомбінатах «Метінвесту» в Маріуполі», - цитуються в прес-релізі слова генерального директора "Метінвесту" Ігоря Сирого.

Орієнтовна вартість проекту з реконструкції аглофабрики ММК ім. Ілліча становитиме понад 300 млн доларів і, за попередніми оцінками фахівців, сама реконструкція буде завершена протягом 6-8 років.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.

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