Україна в листопаді зберегла 10-е місце у світовому рейтингу виробників сталі

Виробництво сталі в Україні в листопаді 2012 року становило 2,691 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 7,9% до рівня листопада 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією Асоціації, за одинадцять місяці 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося до 30,330 млн тонн, що на 6,8% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі в січні-листопаді 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,9% - до 1,397 млрд тонн.

За підсумками одинадцяти місяці 2012 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 660,125 млн тонн (зростання на 2,9% до періоду 2011 року) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (98,658 млн тонн за 11 місяців, спад 0,5% до відповідного періоду в 2011), США (81,442 млн тонн, +3,2%), Індія (70,115 млн тонн, +4,2%), Росія (64,763 млн тонн, +3,0%), Південна Корея (63,497 млн тонн, +1,6%), Німеччина (39,577 млн тонн, -4,1%), Туреччина (33,021 млн тонн, +6,5%), Бразилія (32,075 млн тонн, -1,4%) і Україна (30,330 млн тонн, -6,8%).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% - до 28,879 млн тонн.

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