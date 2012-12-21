Суд порушив справу про банкрутство донецької компанії «МетпромУкраїна»

Господарський суд Донецької області порушив справу про банкрутство компанії «МетпромУкраїна» (Донецьк), що входить до російської інжинірингової групи компаній «Метпром».

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 236 від 21 грудня 2012 року).

Як зазначається в повідомленні, постановою суду від 17 листопада 2012 введено мораторій на задоволення кредиторських вимог. Арбітражним керуючим призначена Алла Великодня.

Заявки кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування цього оголошення.

Довідка УНІАН. Група компаній «Метпром» була створена в 1992 році в Росії, надає комплексні інжинірингові послуги для підприємств металургійної промисловості (проектування доменних печей, поставка обладнання).

Компанія «МетпромУкраїна» зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У 2005 році до складу групи увійшли технологічні підрозділи ВАТ «Гіпромез» - доменний відділ, відділ бескоксової металургії, відділ шлакопереробки, а також відділ металургійного устаткування. У 2006 році був створений відділ автоматизованих систем управління та електротехнічний.

В Україні до групи входять компанії в Харкові і Донецьку.