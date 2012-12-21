Чистий прибуток «Метінвесту» за 9 місяців становив 420 млн дол.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 420 млн дол. з рентабельністю 4%.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Група не дає порівняльних даних за показником чистого прибутку за аналогічний період 2011 року (УНІАН: Відповідно до релізів, розміщених на сайті Метінвесту, у січні-вересні 2010 року чистий прибуток Metinvest BV становив 873 млн. дол У 2012 році фінпоказники компанії були наступні: у І кварталі чистий прибуток становив 170,5 млн дол з рентабельністю 5,3%; за І півріччя прибуток становив 334 млн дол, що на 71% менше, ніж у першому півріччі 2011 року).

Консолідована виручка за дев'ять місяців 2012 року скоротилася до 9,777 млрд дол., що на 8% нижче показника дев'яти місяців 2011 року.

Показник EBITDA (прибуток до оподаткування, фінансового доходу і витрат, амортизації) компанії за цей період становив 1,531 млрд дол. з маржею в 16%.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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