ЄБРР надасть українській гірничодобувній групі Coal Energy кредит до 70 млн дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділяє кредит на суму до 70 млн дол. української гірничодобувній групі Coal Energy SA, яка використовує отримані кошти для модернізації, підвищення ефективності та безпеки виробничих потужностей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЄБРР.

«Кредит буде наданий двома рівними траншами. Перший транш буде використаний для фінансування потужностей Coal Energy з переробки вугільних відходів та збагачення. Другий транш буде призначений для розвитку переробних технологій, реалізації заходів щодо поліпшення охорони праці і техніки безпеки, а також пріоритетних заходів з підвищення енергоефективності», - йдеться в прес-релізі.

Раніше УНІАН повідомляв, що залучені у ЄБРР засоби Coal Energy планувала направити на фінансування діяльності з утилізації відходів вуглезбагачення, будівництво об'єктів по збагаченню вугілля на шахті імені Святої Матрони Московської, і механізацію шахти ім. В.І.Чапаєва.

Наприкінці вересня компанія Coal Energy заявляла про зниження довгострокових цілей виробництва. Планується, що видобуток вугілля в 2012/13 фінансовому році становитиме 2,2 млн тонн; у 2013/14 - 2,9 млн тонн; у 2014/15 - 3,4 млн тонн; у 2015/2016 - 3,8 млн тонн .

Раніше компанія оголошувала про плани до 2016 року збільшити видобуток вугілля до 4,8 млн тонн.

Компанія відзначала, що ці прогнози формуються на тлі загального уповільнення темпів зростання економіки в Європі і Китаї.

Довідка УНІАН. Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт, переробку відвалів і потужності із збагачення. Продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам. Вона також здійснює експорт до Болгарії, Словаччини, Молдови та Туреччини.

У липні 2011 року Coal Energy продала інвесторам на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за 80 млн доларів.

Контрольний пакет належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі.

ЄБРР належить 64 країнам та двом міждержавним організаціям. За станом на кінець листопада 2012 Банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 331 проекта.