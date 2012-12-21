Азаров вважає, що треба вже поставити крапку в історії АН-70

Україна повинна повернути собі славу авіаційної держави і поставити крапку в історії створення серійного літака Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час відвідин державного підприємства «Антонов», на якому відбулася викатка фюзеляжу серійного літака Ан-70.

«Мені дуже приємно бути присутнім і брати участь у цій події. Історія і боротьба за літак Ан-70 дуже тривала. Що швидше ми проведемо випробування і почнемо серійне виробництво, то швидше поставимо крапку. Літак Ан-70 дасть стабільне майбутнє підприємству і Україні. Україна повинна повернути собі славу авіаційної держави», - сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що уряд має намір підтримувати авіабудування загалом. М.Азаров також звернув увагу, що проект Ан-70 є прикладом глибокої кооперації з Російською Федерацією.

«Це практично приклад того, як ми можемо і повинні працювати», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. У вересні поточного року було затверджено схему кооперації ВАТ «Казанське авіаційне об'єднання ім. С.П.Горбунова» (КАПО) і ДК «Антонов» з виробництва літаків Ан-70.

Починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує почати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов'язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» і філія «Антонов-агро»).

Наприкінці вересня керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить авіазавод Самари, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.