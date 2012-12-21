«Антонов» передасть Міноборони серійний Ан-70 в 2014 році

Державне підприємство «Антонов» планує передати замовнику - Міністерству оборони України - перший серійний літак Ан-70 у 2014 році.

Як передє кореспондент УНІАН, про це заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа під час урочистої викатки фюзеляжу першого серійного літака Ан-70.

«Фюзеляж був побудований на кошти Міністерства оборони України, і нам буде потрібне додаткове фінансування для подальшого оснащення літака – в розмірі близько 300 млн грн. При цьому передачу повністю укомплектованого літака заплановано на 2014 рік», - сказав Д.Ківа.

Він також звернув увагу, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 на сьогоднішній день можливе в рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. «Для того, щоб розгорнути в Україні серійне виробництво за кооперацією - із залученням сучасних технологій - необхідно близько 100-150 млн доларів», - сказав Д.Ківа.

При цьому він звернув увагу, що деякі роботи в цьому напрямку ведуться – зокрема, науково-конструкторські розробки, використання спеціалізованого обладнання, проте говорити про повноцінне фінансування всіх необхідних робіт не доводиться. «Фінансування – це питання, що називається, конкретного завдання. Буде можливість у країні – буде фінансування», - сказав Д.Ківа.

Разом із тим, він звернув увагу, що дослідний Ан-70, який на даний момент експлуатується за спільною програмою Міністерств оборони Росії та України, проходить завершальний етап випробувань. «Ми провели модернізацію літака – двигуна й обладнання, провели перший етап попередніх державних випробувань. Виконали близько 650 польотів і буквально вчора виконали 19 пред'явницький політ – пред'явили літак замовнику – Міністерствам оборони України та Росії для участі в подальших спільних випробуваннях. Закінчили статичні й втомні ресурсні випробування літака, підтвердили повний ресурс, заданий технічними вимогами. Провели комплекс стендових випробувань», - сказав Д.Ківа, додавши, що для остаточного завершення випробувань літак повинен зробити ще 70 польотів.

Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-70, призначений для безпосередньої доставки військової техніки, особового складу й десантування військ, є єдиним у світі літаком, здатним забезпечити доставку вантажів на грунтові аеродроми з довжиною смуги 600-800 м. У режимі короткого зльоту та посадки здатний довозити 20 тонн вантажів на дальність до 3000 км.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Наприкінці вересня керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.