Фрегат "Гетьман Сагайдачний" після ремонту вийшов у море на ходові випробування

Флагманський корабель Військово-Морських сил Збройних сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” сьогодні, 21 грудня, по завершенні планового заводського ремонту, в рамках ходових випробовувань здійснив вихід в море.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Центру морських операцій ВМС ЗС України капітана 1 рангу Романа Гладкого, під час виходу корабля в море спільно з представниками промисловості здійснено перевірку роботи головної енергетичної установки на різних режимах ходу після її річного технічного обслуговування, визначені маневрені елементи корабля. Крім того, під час перебування корабля в морі відпрацьовано корабельні бойові навчання та тренування. Зокрема, екіпажем було проведено навчання з боротьби за живучість та універсальної оборони корабля.

За попередніми оцінками, вихід в море продемонстрував задовільну роботу вузлів і механізмів, а також дав можливість екіпажу підготуватися до виконання поставлених завдань.

Таким чином, фрегат “Гетьман Сагайдачний” після заводського ремонту повертається до строю бойових одиниць українського флоту.

Ходові випробування корабля є одним із етапів його підготовки до участі в антипіратській операції “Океанський щит”, до якої “Гетьман Сагайдачний”, як планується, буде залучено у 2013 році.

Довідка УНІАН. Фрегат “Гетьман Сагайдачний” ВМС ЗС України з 22 серпня по 21 грудня 2012 року перебував на плановому ремонті в ПАТ “Севастопольський морський завод”. Підприємство здійснило плановий доковий ремонт корабля, поточний і підтримуючий ремонт ракетно-артилерійського озброєння, радіотехнічного озброєння, ремонт внутрішніх приміщень корабля. Проведені ремонтні роботи фрегату “Гетьман Сагайдачний” передбачали: очищення та фарбування корпусу і внутрішніх приміщень, замір зазорів гвинто-рульової групи, ремонт посту управління корабельного буксира і лебідки, річне технічне обслуговування головної енергетичної установки, ремонт головних газотурбінних двигунів та механізмів.