Ан-148 затребуваний на російському ринку всупереч інтересам конкурентів - президент «Антонова»

Близькомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак Ан-148 залишається затребуваним на російському ринку, незважаючи на те, що Росія випускає літак-конкурент – пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100, що є ключовим проектом Об'єднаної авіабудівної корпорації РФ у сфері цивільного авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Нагадаємо, днями в ОАК заявили, що обсяг виробництва Ан-148 може бути знижено до 12 машин на рік у разі збільшення виробництва Sukhoi Superjet 100 до 60 машин.

«Є різні думки із цього приводу: є ринкова потреба, є певні інтереси й конкуренція. Але літак (Ан-148 - УНІАН) собі сам пробиває дорогу. Сьогодні компанія «Росія», що експлуатує 6 літаків Ан-148, має середній наліт на один літак до 300 годин на рік. Це навіть для магістрального літака багато, не говорячи вже про регіональний літак. Зрозуміло, що є претензії, але вони виправляються», - сказав Д.Ківа.

При цьому він звернув увагу, що літаки Ан-148 купують і активно експлуатують регіональні авіакомпанії Сибіру. «Розпочата експлуатація літаків компаніями «Ангара», «Політ». Сибір почав освоювати Ан-148. Життя внесе корективи. Літак 148 дуже потрібний як регіональний літак, оскільки він невибагливий, він сертифікований за категорією 3А – для польотів у разі повної відсутності видимості. Життя внесе корективи, незважаючи на чужі інтереси», - підкреслив генеральний конструктор ДП «Антонов».

Він також звернув увагу, що корективи вносяться і в програму будівництва літака Ан-140. «За програмою Ан-140 ми працюємо із Самарським заводом «Авіакор». Їхній портфель замовлень становить близько 60 машин. Десять машин замовили в Міністерстві оборони РФ. Літак активно використовується в Якутії. А недавно експлуатацію й виробництво Ан-140 відновив Іран», - підкреслив Д.Ківа

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на серійному заводі ДП «Антонов» відбулася викатка фюзеляжу першого серійного літака Ан-70.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) - російська авіабудівна компанія, що об'єднує найбільші авіабудівні підприємства Росії. Заснована в 2006 році. Перед «ОАК» поставлено завдання зберегти за Росією роль третього в світі виробника літаків, збільшивши за 10 років – до 2016 року - сукупну виручку підприємств із 2,5 млрд дол. до 7-8 млрд дол. У 2011 році підприємства ОАК випустили 111 літаків. У 2012 році без урахування експортних контрактів підприємства ОАК випустять 23 цивільних літака, збільшивши виробництво цивільної продукції вдвічі, а також 70 машин для Міноборони.