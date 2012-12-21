«Антонов» не планує розробляти далекомагістральні літаки

Державне підприємство «Антонов» не розроблятиме далекомагістральні літаки, незважаючи на те, що в проектному портфелі ДП з кінця 1980-х років є проект створення далекомагістрального, широкофюзеляжного пасажирського літака середньої місткості Ан-218.

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми не лізтимемо на ринок, на якому панують Airbus і Boeing. Там обороти на сотні мільярдів доларів, і я нікому не бажаю вплутуватися в цю боротьбу. Наш ринок – регіональні пасажирські літаки і транспортні літаки. Це наша ніша, і ми тут не бачимо для себе дійсно сильних конкурентів», - наголосив Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на серійному заводі ДП «Антонов» відбулася викатка фюзеляжу першого серійного літака Ан-70.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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