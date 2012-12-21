Fitch знизило рейтинг ArcelorMittal

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг найбільшої у світі металургійної компанії ArcelorMittal, до складу якої входить один з найбільших в Україні виробників металопродукції «АрселорМіттал Кривий Ріг» до "ВВ+" зі стабільним прогнозом з "BBB-".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, зниження рейтингу відображає слабкі перспективи для європейських виробників сталі у 2013 році, що, на думку агентства, виразиться в більш повільному поліпшенні кредитних показників компанії протягом найближчих двох-трьох років.

Довідка УНІАН. Компанія ArcelorMittal заснована в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.

Після злиття виробничі потужності компанії становили 120 млн тонн на рік.

В Україні корпорації належить ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яке є найбільшим виробником сталевого прокату в країні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародні кредитні рейтинги України, регіонів, компаній і банків