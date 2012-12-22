Росія націлилася витіснути «Мотор Січ» до 2015 року з ринку вертолітних двигунів

Росія витіснить українське підприємство "Мотор Січ" до 2015 року з російського ринку вертолітних двигунів.

Про це пише газета «Известия».

«Російські оборонники, скидається, розв’язали проблему залежності російської вертолітної галузі від українських двигунів. Як розповів «Известиям» генеральний директор Об'єднаної двигунобудівної компанії (ОДК) Владислав Масалов, до 2015 року російські виробники повністю витіснять український завод «Мотор Січ», налагодивши випуск в Санкт-Петербурзі 600 двигунів на рік - саме стільки потрібно, аби повністю покрити потреби « вертольотів Росії », - йдеться у статті.

Як запевнив В.Масалов, уже в контрактах на наступний рік російські двигуни дешевші за українські, а до 2015 року ОДК зможе повністю замінити «Мотор Січ» на російському ринку.

Він нагадав, що на початку тижня в Санкт-Петербурзі було запущено виробництво вертолітних двигунів на новій виробничій площадці ОКБ «Климова». З радянських часів двигуни, розроблені цим ОКБ, випускалися українським заводом «Прогрес», пізніше став компанією «Мотор Січ».

Однак, як розповів «Известиям» незалежний військовий аналітик Антон Лавров, через підвищення цін українською стороною Росія була змушена налагодити власне виробництво моторів.

«За останні кілька років ціна на вертолітні двигуни суттєво зросла, тому вигідніше стало організувати власне виробництво двигунів, ніж купувати їх в Україні. Це вимушений захід», - пояснив А.Лавров.

У свою чергу, гендиректор «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв пояснив, що, за його розрахунками, двигун, зібраний з російських деталей до 2015 року, буде дорожчим за український в 2-2,5 раза. До того ж, за його словами, ресурс українських двигунів вищий, а нові розробки, які буде реалізовано в 2013 році, «на 20 років випереджають можливі розробки ОКБ Климова».

«Співвідношення ціна-якість зумовлює, у кого буде купувати замовник. Міністерство оборони різко вимагатиме зниження цін. Ми пропонуємо сьогодні двигун за колишньою ціною з ресурсом удвічі вищим. А замовник платить не за метал, а за ресурс », - зазначив В.Богуслаєв.

Однак гендиректор російської ОДК Владислав Масалов запевнив «Известия», що російські двигуни за ресурсом не поступатимуться українським, а вартість не буде перевищувати українську.

«Навіть зараз дослідні вузли коштують лише на 10-15% дорожче, ніж існуючі у «Мотор Січ», а серійні будуть значно дешевшими. Крім того, інтелектуальні права на двигуни належать ОКБ Климова, і за рахунок підвищення роялті ми зможемо вирівняти ціну », - сказав В.Масалов.

За словами А.Лаврова, з точки зору ресурсу російські двигуни не будуть відрізнятися від українських.

Разом з тим він відзначив, що створення російських моторів завдасть серйозного удару по українському заводу.

«Для«Мотор Січ» виробництво вертолітних двигунів - це третина всієї продукції. А такі двигуни потрібні лише для російських вертольотів. Тому їм у будь-якому разі доведеться скоротити виробництво », - пояснив А.Лавров.

Він додав, що в спробах зберегти ринок «Мотор Січ» намагається провести ремоторизацію старих вертольотів, однак на практиці власники таких машин, як правило, експлуатованих за залишковим принципом, неспроможні заплатити 1-2 млн дол за новий двигун.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада 2011 глава "Мотор Січ" В.Богуслаєв повідомив, що холдинг "Вертольоти Росії" й українська двигунобудівний компанія "Мотор Січ" підписали контракт на постачання українських двигунів для російських комерційних вертольотів.

"Ми вперше підписали договір на 1,2 млрд дол тривалістю п'ять років. Ні ми, ні наші російські колеги ні за якого розвитку подій не можемо" зістрибнути "з цього контракту, оскільки в ньому обумовлені всі юридичні наслідки. Зі свого боку ми гарантуємо виконання контракту якісно і вчасно” - сказав він.