Саламатін запевнив, що фрегат "Гетьман Сагайдачний" стане до ладу вчасно

Завершено планове відновлення ходових механізмів, основного озброєння та обладнання в заводських умовах флагманського корабля Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний».

Про це заявив міністр оборони України Дмитро Саламатін у неділю, коментуючи результати його ходових випробувань, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.

«Фрегат «Гетьман Сагайдачний» стає до ладу в обумовлені терміни. Для України це важливо в контексті формування боєздатного Військово-морського флоту», - зазначив міністр.

«Успішно завершено основний етап відновлення технічної готовності та перевірено якість комплексного ремонту в морі фрегата «Гетьман Сагайдачний», - наголосив Д.Саламатін.

За його словами, це «наочний і реальний приклад роботи Збройних Сил України у 2012 році, свідоцтво правильності прийнятих рішень».

«У 2013 році ВМС України вперше за багато років отримають повністю боєздатне ядро ​​флоту, здатне на сучасному рівні реагувати на актуальні загрози національній безпеці на морі», - запевнив міністр оборони.

Під час виходу корабля в море разом із представниками промисловості була перевірена робота фрегата на різних режимах з проведенням корабельних бойових навчань і тренувань, зокрема, з боротьби за живучість і універсальної оборони.

У прес-службі зазначили, що на цей час екіпаж фрегата відпрацьовує комплекс заходів для забезпечення участі в антипіратських операціях «Океанський щит», «Аталанта» та виконання інших завдань в морі.

«Важливим стане участь фрегата в морських операціях у районі Африканського рогу в 2013 році. Для нас це насущне ще й з огляду на те, що таким чином своєчасно виконуються міжнародні зобов'язання України в морській галузі та підвищується імідж нашої держави у світі», - наголосив міністр оборони.