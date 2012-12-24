Саламатін запевнив, що фрегат "Гетьман Сагайдачний" стане до ладу вчасно
Завершено планове відновлення ходових механізмів, основного озброєння та обладнання в заводських умовах флагманського корабля Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний».
Про це заявив міністр оборони України Дмитро Саламатін у неділю, коментуючи результати його ходових випробувань, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.
«Фрегат «Гетьман Сагайдачний» стає до ладу в обумовлені терміни. Для України це важливо в контексті формування боєздатного Військово-морського флоту», - зазначив міністр.
«Успішно завершено основний етап відновлення технічної готовності та перевірено якість комплексного ремонту в морі фрегата «Гетьман Сагайдачний», - наголосив Д.Саламатін.
За його словами, це «наочний і реальний приклад роботи Збройних Сил України у 2012 році, свідоцтво правильності прийнятих рішень».
«У 2013 році ВМС України вперше за багато років отримають повністю боєздатне ядро флоту, здатне на сучасному рівні реагувати на актуальні загрози національній безпеці на морі», - запевнив міністр оборони.
Під час виходу корабля в море разом із представниками промисловості була перевірена робота фрегата на різних режимах з проведенням корабельних бойових навчань і тренувань, зокрема, з боротьби за живучість і універсальної оборони.
У прес-службі зазначили, що на цей час екіпаж фрегата відпрацьовує комплекс заходів для забезпечення участі в антипіратських операціях «Океанський щит», «Аталанта» та виконання інших завдань в морі.
«Важливим стане участь фрегата в морських операціях у районі Африканського рогу в 2013 році. Для нас це насущне ще й з огляду на те, що таким чином своєчасно виконуються міжнародні зобов'язання України в морській галузі та підвищується імідж нашої держави у світі», - наголосив міністр оборони.