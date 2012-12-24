ЗЗФ залишив 20% персоналу для підтримки життєдіяльності підприємства

Запорізький завод феросплавів, який був змушений з 1 грудня зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію, залишив 444 людини з 2214 працівників підприємства для підтримки життєдіяльності заводу.

Про це УНІАН повідомив заступник голови правління ЗЗФ з персоналу Сергій Зубов.

«Решта людей не звільнена, а перебувають на простої», - уточнив С.Зубов.

Водночас заступник голови правління з жалем заявив, що багато працівників звільняються за власним бажанням через скорочення заробітної плати.

«Після зупинки заводу середня заробітна плата зменшилася до 2 536 грн, хоча до цього розмір середньої зарплати становив 3 953 грн», - зазначив С.Зубов, уточнивши, що персонал під час простою ЗЗФ одержує 2/3 від тарифу своєї зарплати.

Технічний директор ЗЗФ Олег Беспалов зі свого боку додав, що в разі відновлення виробництва завод може зазнати дефіциту кадрів, оскільки на підготовку професійних плавильників потрібні роки.

«Щоб підготувати класного плавильника потрібно близько 6 років, не менше», - сказав О.Беспалов.

Керівництво ЗЗФ також повідомило, що в разі надання економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію планувалося додатково працевлаштувати ще 870 людей, а також підвищити середню зарплату до 5 212 грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2012 р. Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабінету міністрів, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки і запровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року до 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавним заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами.

Проте ці постанови так і не були виконані, оскільки «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов, через що з 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

Нині тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами в межах від 20 до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод одержав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як у 2010 році чистий прибуток заводу становив 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація й із Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році одержав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн. грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.