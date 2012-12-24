Янукович відновив Міністерство промислової політики

Президент України Віктор Янукович своїм указом відновив Міністерство промислової політики України. Про це йдеться в указі голови держави, опублікованому на сайті Президента.

«Створити Міністерство промислової політики України, реорганізувавши Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном», - йдеться в указі.

Водночас, керівника новоствореного міністерства поки не призначено.

Нагадаємо, згідно з указом Президента України Віктора Януковича (від 9 грудня 2010 року) про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Міністерство промислової політики було реорганізовано в Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, яке очолив останній міністр промислової політики Дмитро Колесников. У 2011 році Мінпромполітики було остаточно розформовано.

У вересні 2012 року Президент Віктор Янукович висловлюється за реформування Кабінету міністрів з метою збільшення уваги до промислової галузі економіки.

Як повідомляв УНІАН, Президент України у понеділок, 24 грудня, своїм указом також постановив створити Міністерство доходів і зборів та реорганізувати Міністерство надзвичайних ситуацій в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої, як передбачається, буде курируватися Кабінетом Міністрів через міністра оборони України .