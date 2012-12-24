«Антонов» в 2013 році планує збільшити випуск літаків

Державне підприємство «Антонов» в 2013 році планує збільшити виробництво літаків до 12 з 8 машин в 2012 році, повідомив на прес-конференції президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, у прийдешньому році компанія вироблятиме літаки Ан-148 і Ан-158.

"У цехах вже стоять з цих дванадцяти літаків сім, плюс є окремі фюзеляжі, крила", - сказав Д.Ківа.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про обсяг вироблених у 2012 році літаків, президент ДП «Антонов» повідомив про випуск п'яти машин моделі Ан-32 і трьох - Ан-148.

Д. Ківа зазначив, що замовником виступила російська лізингова компанія «Іллюшин Фінанс», яка потім поставить літаки до інших країн - Кореї, Куби, Росії та Іраку.

Акт передачі останніх двох літаків Ан-148, за його словами, був підписаний з «Іллюшин Фінанс» минулого тижня.

Водночас Д. Ківа повідомив, що підприємство у поточному році виконало всі зобов'язання з постачання літаків своїм партнерам.

"Поставити 12 літаків дуже складно, потрібні великі оборотні кошти, щоб запустити велику партію, на кожен літак вимагається, якщо говорити про Ан-148, 15 мільйонів доларів тільки оборотних коштів", - заявив президент ДП «Антонов».

Д. Ківа підкреслив, що підприємство останні п'ять років не отримує державної фінансової допомоги. "Ми від держави ні копійки бюджетних грошей не беремо, а до бюджету щорічно перераховуємо десь 600 млн грн», - додав він.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких в останні роки брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Наприкінці вересня керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.