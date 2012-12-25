Кабмін передасть в оренду Орджонікідзевському ГЗК 193 га землі

Кабінет Міністрів України розпорядився надати дозвіл Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату (Дніпропетровська обл.) на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 193,15 га з подальшою передачею їх в оренду підприємству.

Про це йдеться в розпорядженні № 1030 від 17 грудня 2012 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 238 від 25 грудня п.р.).

Згідно з документом, земельні ділянки із земель запасу сільськогосподарського призначення розташовані за межами населених пунктів на території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Загалом підприємству планується надати 10 земельних ділянок на території Менжинського і Покровського сільрад.

Документом передбачена передача даних земельних ділянок в оренду підприємству на термін дії спеціального дозволу на користування надрами від 6 серпня 1996 року № 597 для розширення кар'єрів Західної частини Нікопольського родовища марганцевих руд.

Уряд доручив підприємству передбачити в проектах землеустрою розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році підприємство призупинило розробку кар'єрів через невирішені питання з відведенням земель для діяльності підприємства. У травні 2012 року Орджонікідзевський ГЗК відновив роботу раніше зупинених кар'єрів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК» (Дніпропетровська обл.) - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, що здійснює розробку марганцю відкритим способом. Виробляє 70% марганцевої руди в Україні, випускає марганцевий концентрат і марганцевий агломерат для феросплавної та металургійної промисловості.