Президент відзначає системний характер спаду української економіки
Президент України Віктор Янукович відзначає системний характер спаду української економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.
В.Янукович зауважив, що сьогодні спостерігається «деякий застій» в економіці та зниження темпів зростання.
«Спад виробництва експортно орієнтованих секторів поширює негативний вплив практично на всю вітчизняну економіку, цей спад набуває системного характеру, і його не зупинить формальне покращення зовнішньої кон’юнктури», - наголосив Президент.
За його словами, гальмування економіки стає все відчутнішим. «Наявність тенденцій до скорочення робочих місць, неоплачувальні відпустки, затримки з виплати заробітної плати - ми з цим, як кажуть, у нашій новітній історії дуже часто стикалися. На жаль, зараз такі тенденції, як кажуть, вже з’явились», - сказав Президент.
«Це такий своєрідний дзвіночок чи штрихи… сьогодення», - зауважив він.
За словами Президента, падіння доходів експортерів поступово поширюється на всю економіку і випробовує на міцність банківську систему, а падіння валютних надходжень поглиблює дефіцит платіжного балансу та посилює напруженість на валютному ринку.
«Вихід на автоматичне відшкодування ПДВ для понад половини експортерів, безумовно, - це досягнення, але чи достатньо цього для того, щоб сприяти конкурентоспроможності наших експортерів?», - запитав В.Янукович.
Він також запитав, чи застосовуються сьогодні інші механізми сприяння експортерам.
На думку Президента, серед іншого, необхідно негайно реформувати Торгово-промислову палату, а концепцію її реформування потрібно напрацьовувати разом з вітчизняними товаровиробниками та експортерами.