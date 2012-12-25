Президент доручив Кабміну провести «глибоку реорганізацію» ОПК

Президент України Віктор Янукович доручив уряду в 2013 році провести «глибоку реорганізацію» оборонно-промислового комплексу держави.

«Окрема проблема - це подальше реформування ОПК України. Наступного року має бути проведено глибоку реорганізацію цієї галузі», - сказав глава держави на засіданні Ради регіонів, що відбулося у вівторок.

«Вона має стати складником національної економіки. Зволікання з реформуванням ОПК може призвести до невиправданих втрат», - наголосив В.Янукович.

Президент заявив, що чекає найближчим часом конкретних пропозицій щодо реформування галузі від профільного комітету при главі держави, Міністерства оборони і "Укроборонпрому".

Нагадаємо, що в листопаді перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник на брифінгу заявив, що ситуація на підприємствах оборонно-промислового комплексу країни, незважаючи на низку вжитих Президентом і урядом заходів, залишається критичною через їхню збитковість.

За його словами, 47 підприємств галузі за підсумками роботи за дев'ять місяців 2012 року зазнали збитків, причому загальний обсяг збитків перекриває прибуток всіх інших підприємств галузі.

Він відзначив, що критичний стан зберігається, незважаючи на списання заборгованості підприємств ОПК, які входять до державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. До складу оборонно-промислового комплексу України віднесено 162 підприємства, установи і організації різних сфер управління.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року 134 підприємства і організації ОПК увійшли до державного концерну “Укроборонпром”.

За даними на початок листопада 2012 року заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становила 249 млн грн, а перед державними цільовими фондами - 366 млн грн.