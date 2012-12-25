В Україні не буде дефіциту життєво важливих імпортних ліків, обіцяє голова Держлікслужби

В Україні не буде дефіциту життєво важливих імпортних ліків у зв'язку з набуттям чинності з 1 січня постанови Кабінету міністрів, згідно з якою на територію країни можуть ввозитися лише ті препарати, які мають підтверджений Державною службою з лікарських засобів (Держлікслужбою) сертифікат якості GMP.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Держлікслужби Олексій Соловйов заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я розумію занепокоєння тих фармацевтичних компаній, у тому числі й глобальних, які виробляють лікарські препарати для країн СНД у країнах із недостатньо жорсткою регуляторною системою, на площах, де не завжди створюються належні умови виробництва. Єдина наша вимога до глобальних фармацевтичних компаній - щоб наш пацієнт також був забезпечений тією гарантією, яку надають ці компанії для громадян країн Європейського Союзу. Ми жорстко стоїмо на цій позиції», - підкреслив О.Соловйов.

За його словами, уряд ухвалив рішення, що всі лікарські препарати, які застосовуються в процесі надання медичної допомоги, будуть виготовлені відповідно до європейських умов «належної виробничої практики» (Good Manufacturing Practice (GMP)).

«Це єдиний стандарт, який може гарантувати, що лікарський препарат, вироблений певною компанією, буде якісним, ефективним і безпечним. Із 1 січня 2013 року в аптеках і лікувальних установах не буде лікарських засобів із сумнівними показниками ефективності та якості. Будуть лише ті лікарські препарати, які лікуватимуть», - запевняє О.Соловйов.

За його словами, з нового року в Україні не будуть реалізуватися 1,3 тис. найменувань препаратів, які не пройшли сертифікацію GMP.

«1300 лікарських засобів не буде ввезено на територію України лише тому, що на заводах було проведено інспекцію... Те, що ми бачили, – ліки для України виготовляються іноді в антисанітарних умовах. Таких лікарських препаратів наступного року не буде. Всі ці ліки – «генерики». Вся ця номенклатура повністю дублюється національною фармацевтичною промисловістю й підприємствами, які поставляють ці препарати з країн Східної Європи», - зазначив О.Соловйов.

За його словами, Державна служба з лікарських засобів на початку грудня провела аналіз фармацевтичного ринку.

«Було проведено переговори з фармвиробниками Франції, Італії, Індії. Вони створили в грудні річний запас лікарських засобів, яких не виробляють в Україні. При цьому фармвиробники обіцяли, що впродовж 2013 року вони нададуть документи на GMP», - сказав О.Соловйов.

Він запевнив, що Україна забезпечена річним запасом препаратів для лікування онкологічних захворювань, хвороби Паркінсона та інших важких захворювань.

«І так - за всіма найменуваннями, які на даний момент знаходяться в групі ризику. Я абсолютно впевнений, що ці компанії впродовж першого півріччя 2013 року нададуть усю документацію для того, щоб отримати те підтвердження, яке свідчить про те, що вони дійсно виробляють лікарські препарати в умовах GMP», - сказав О.Соловйов.