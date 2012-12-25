Азаров: наукові розробки повинні допомогти розвитку високотехнологічних галузей

Вітчизняні наукові розробки мають сприяти розвитку високотехнологічних галузей економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у вівторок, 25 грудня, прем'єр-міністр Микола Азаров під час церемонії нагородження лауреатів державних премій у галузі науки і техніки 2011 року.

«Україна має колосальний ресурс розвитку. Тому безумовним пріоритетом держави є підтримка наукових досліджень, наукових колективів та шкіл», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що перед Україною стоїть низка безпрецедентних за складністю і масштабом завдань. За його словами, українська наука і вітчизняні наукові розробки повинні сприяти переходу української економіки від сировинної до сучасної високотехнологічної моделі.

За словами глави уряду, можливість вчених та інженерів України генерувати наукові результати світового рівня - це не тільки привід для гордості, але й основа економічного суверенітету України.

"Науковий пошук українських інститутів і лабораторій багато в чому визначає той шлях, яким піде розвиток науки і технологій завтра, і не тільки в нашій країні. У низці напрямків Україна задає тон у світовому науковому товаристві", - зазначив М.Азаров.

Держпреміями були відзначені двадцять робіт 184-х вчених з різних регіонів України. Серед них - 4 академіки, 13 членів-кореспондентів Національної академії наук, 109 докторів і 34 кандидати наук, три Герої України.

Зокрема, держпреміями відзначені досягнення лікарів, які вперше в Україні розробили і впровадили в практику методи допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя. Крім того, держпремією відзначена спільна робота вчених Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ та Національного університету біоресурсів і природокористування України, які розробили комплекс заходів для забезпечення країни альтернативним екологічно чистим паливом на основі рослинної сировини. Також державною премією був нагороджений колектив хіміків з Києва і Донбасу за комплексну фундаментальну роботу «Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги», в якій узагальнені результати термодинамічних і структурних досліджень останніх десятиліть.