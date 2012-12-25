Україна і РФ можуть провести засідання щодо співпраці в наукоємних галузях

Україна і Росія можуть провести в найближчі місяці в Дніпропетровську засідання міжпарламентської комісії щодо співпраці в наукоємних галузях економіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з головою Комітету у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Державної думи РФ Леонідом Слуцьким, що відбулась сьогодні у Києві.

«Ми домовились із керівництвом попереднього складу Верховної Ради провести у найближчі місяці в Дніпропетровську двосторонню велику міжпарламентську комісію, аналогічну тій, яку ми провели кілька місяців тому в Воронежі. Під час засідання цієї комісії ми хотіли б зробити ставку на розвиток співпраці у наукоємних галузях промисловості, зокрема співробітництва у космічній галузі й авіабудуванні», - сказав Л.Слуцький.

При цьому він висловив сподівання, що цю ініціативу підтримають народні депутати 7-го скликання.

У свою чергу М.Азаров привітав розширення співпраці в наукоємних галузях економіки та зазначив, що Україна в цілому налаштована на конструктивну співпрацю з РФ. «Ми працювали і будемо працювати над зміцненням наших відносин з РФ. Це - однозначно наша політика: і Президента, і прем'єр-міністра, і голови Верховної Ради», - сказав він.

Крім того, М.Азаров запропонував російській стороні розглянути можливість проведення засідання українсько-російського комітету з питань торгово-економічного співробітництва в першому кварталі 2013 року.

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