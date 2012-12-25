Керуючий холдинг групи "Азовмаш" призначив двох нових директорів

Керуючий холдинг групи "Азовмаш" - компанія Wessanen Trading Limited призначила двох нових директорів Кеймпе Вісс Рейтсма і Пітера Г. Економідеса, що є професійними консультантами з податкових та юридичних питань, повідомив прес-центр компанії.

Основним завданням призначеного менеджменту є розробка довгострокової стратегії групи, підвищення капіталізації бізнесу, впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління підприємствами, які входять до групи.

"Найперше завдання нового менеджменту - розробка довгострокової стратегії групи, підвищення капіталізації бізнесу, впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління підприємствами, що входять до групи", - повідомляється в прес-центрі.

Згідно з повідомленням, новий менеджмент компанії раніше працював у провідних компаніях Західної Європи, і має багатий досвід у сфері залучення іноземних клієнтів для власників великого приватного капіталу.

Довідка УНІАН. Створена в 2000 році група «Азовмаш», крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне обладнання.

Керуючою компанією холдингу є ПАТ «Азовмаш», яке на корпоративних засадах об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Азовзагальмаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (ГСКТІ), «АзовЕлектроСталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування», «АзовЕлектроСталь».

Восени 2011 року керівництво компанії повідомило, що до складу акціонерів «Азовмашу» увійшов парламентарій з фракції "Партія регіонів" Юрій Іванющенко. Розмір купленого цим бізнесменом пакета акцій не називається.

Сама ж компанія найбільшими своїми акціонерами називає зареєстровану на Кіпрі Wessanen Trading Limited і державу в особі Фонду держмайна.

У 2011 році «Азовмаш» збільшив виручку до попереднього року в 1,7 раза - до 9,5 млрд грн. При цьому виробництво залізничних вагонів і залізничних цистерн виросло до 2010 року на 33% - до 16 429 одиниць.