Україна за 11 місяців скоротила виробництво чавуну на 1,2%

Виробництво чавуну в Україні за одинадцять місяців 2012 року скоротилося на 1,24% до 26,162 млн тонн порівняно з показником 11 місяців 2011 року.

Про це сказано на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, виробництво чавуну в Україні в листопаді 2012 року показало незначне зростання (+0,6%) до 2,435 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У порівнянні з жовтнем поточного року зростання становило 2,4%.

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в січні-листопаді 2012 року за даними WSA збільшився на 1,6% до 1013,754 млн тонн, порівняно з 11 місяцями 2011 року, який становив 997,627 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво чавуну в Україні за 11 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року скоротилося на 1,3% - до 26,171 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% до 28,867 млн тонн.

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