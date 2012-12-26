Дефіцит брухту в Україні протягом трьох років зросте більш ніж удвічі - експерти

Протягом найближчих трьох років дефіцит брухту в Україні виросте більш ніж удвічі - до 1,1 млн тонн у 2015 році з 537 тис. тонн у 2012 році, що в кінцевому підсумку спричинить різке скорочення обсягів вивезення брухту.

Про це повідомляють експерти «Укрпромзовнішекспертизи», посилаючись на підготовлений у рамках проекту DELPHICA звіт «Прогноз заготовки та споживання брухту чорних металів в Україні до 2020 року».

У повідомленні також сказано, що до 2020 року показник дефіциту брухту може досягти 3,4 млн тонн.

«Уже через кілька років Україна перетвориться з нетто-експортера в нетто-імпортера металобрухту», - стверджує аналітик проекту DELPHICA «Укрпромзовнішекспертизи» Юрій Добровольський.

Згідно з прогнозними показниками, заготівля брухту на внутрішньому ринку буде збільшуватися дуже повільно і досягне найбільших обсягів у 2018 році - 5,8 млн тонн. До того ж загальна потреба в ньому зросте до понад 9 млн тонн у 2020 році, що обумовлено зростанням обсягів виплавки сталі в Україні.

У повідомленні йдеться, що зростання потреби в брухті в стратегічній перспективі спричинить значне зростання цін на внутрішньому ринку. При цьому загострення дефіциту призведе до посилення заходів квотування експорту. Тому Україна поступово скорочуватиме обсяги вивезення брухту - вже наприкінці поточного року експорт майже припинився.

Водночас Ю.Добровольський вважає, що період 2015-2017 років буде поворотним, і єдиною можливістю перекрити недостатні обсяги брухту стане імпорт цієї сировини і використання альтернативних сировинних матеріалів.

«На зменшення дефіциту брухту може вплинути швидка і масштабна реалізація країною великих інфраструктурних проектів», - упевнений директор «Укрпромзовнішекспертизи» Володимир Власюк.

В.Власюк також заявив, що інфраструктура України з кожним роком старіє і неодмінно потребуватиме оновлення.

«Якщо такі проекти будуть реалізовані в сфері ЖКГ і на залізниці, українські металурги отримають важкий амортизаційний брухт, що трохи послабить напругу на ринку заготівлі сировини», - уточнив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою № 388 від 3 травня 2012 затвердив граничні обсяги експорту брухту чорних металів з України в 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.

17 грудня 2010 Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо операцій з металобрухтом). Згідно з документом, термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% перенесений з 2011 року на 2014 рік.

Згідно з умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. повинна щорічно знижуватися на 3%. З 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза» засноване в 1993 році. Основні напрямки діяльності - стратегічний маркетинг, ведення спеціалізованих інформаційно-аналітичних проектів, розробка бізнес-стратегій, експертиза та оцінка бізнесу. Компанія виконує маркетингові дослідження сектора сталі, а також інших ринків товарів і послуг.

Проект «DELPHICA» - система прогнозування розвитку ринків сталі і металургійної сировини, розроблена «Укрпромзовнішекспертизою». Аналітичні та прогнозні дослідження випускаються з періодичністю від одного тижня до року, а глибина прогнозування становить від декількох тижнів до десятиліття.