Суд визнав банкрутом Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева

Донецький господарський суд 24 грудня 2012 року визнав банкротом Краматорський металургійний завод імені Куйбишева, який належить одному з найбільших виробників металу - Індустріальному союзу Донбасу (ІСД), і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку в системі розкриття інформації.

Згідно з повідомленням, також припинено повноваження голови Ради директорів заводу Михайла Манцова.

Як повідомляв УНІАН, з 21 березня 2011 року Госпсуд Донецької області вже вводив на КМЗ процедуру санації строком на 12 місяців.

Раніше прес-служба ІСД повідомляла, що група завершує переговори з міжнародними банками щодо реструктуризації своєї заборгованості і не має наміру продавати свої активи. ІСД не називає розмір своїх боргів, але, за даними української преси, наприкінці 2009 року загальна заборгованість корпорації становила близько 3 мільярдів доларів. У січні 2010 року корпорація «ІСД» повідомила про продаж свого контрольного пакету групі зарубіжних інвесторів, очолюваній російським бізнесменом, співвласником швейцарського трейдера металопродукції Carbofer Олександром Катуніним. Кредитори тоді говорили, що в результаті операції російський покупець одержав 50% плюс 1 акцію ІСД, а акціонери групи українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан розділили пакет, що залишився. До складу ІСД входять понад 40 підприємств, зокрема, в Україні (крім Алчевського і Дніпровського меткомбінатів) – Краматорський металургійний комбінат, Дніпропетровський трубний завод, Алчевський коксохімічний завод, в Угорщині - металургійний комбінат Dunaferr, завод DAM Steel, у Польщі - Huta Czestochowа і судноверф Stocznia Gdansk S.A. У своїй заяві ІСД також відкинув припущення преси про конфлікт між своїми акціонерами.

Акції Індустріального союзу Донбасу не котируються на ринку, і група не публікує свою фінансову звітність. У першому кварталі 2011 року Алчевський металургійний комбінат збільшив випуск сталі до 948 тис. тонн з 867 тис. тонн за аналогічний період 2010 року, а Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського скоротив випуск сталі до 790 тис. тонн з 798 тис. тонн.

«Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева» спеціалізується на випуску чавуну, прокату і доменних феросплавів.

Згідно з фінансовою звітністю підприємства, за 2010 рік його непогашений збиток зріс до 533,5 млн грн.

Контрольний пакет акцій підприємства перебуває у власності структур, афілованих з корпорацією «ІСД».