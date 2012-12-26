Азаров вимагає від кожного міністра рішень щодо забезпечення розвитку своїх галузей

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від кожного члена нового уряду швидко знайти практичні рішення забезпечення розвитку своєї галузі в умовах рецесії.

Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне завдання поставив прем’єр сьогодні на засіданні уряду.

«Вся наша робота має бути підпорядкована тим складним і масштабним завданням, які стоять перед країною. Кожен член нового уряду достатньо швидко повинен знайти практичні рішення: як забезпечити розвиток своєї галузі в умовах, коли в навколишньому світі продовжується економічний спад, коли конкуренція посилюється, а фінансові ресурси обмежені. Кожен повинен виявити максимум наполегливості, енергії, ініціативи», - наголосив М.Азаров, додавши, що Кабінет Міністрів – це єдина команда, яка зобов’язана втілювати політику Президента України на економічне зростання як основу так потрібних суспільству соціальних змін на краще.

«Це повинна бути напружена, злагоджена, творча робота», - констатував голова уряду.

Водночас він відзначив, що урядова команда оновилася майже наполовину і помолодшала: «У складі уряду 10 міністрів, які вперше очолили центральні органи виконавчої влади. Водночас кожен з них має особисті досягнення і авторитет».

На переконання М.Азарова, їхній свіжий погляд і сучасні знання, а також практичні навички, отримані в реальній роботі, у поєднанні з досвідом і технологічністю працівників міністерств і відомств, дозволять вирішувати найскладніші завдання.

«Я ж вимагаю від усіх максимальної відповідальності, ініціативи і водночас виваженості, уміння з практики робити висновки та коригувати свої дії. І працювати прозоро, бути доступними для слушних порад і критики, завойовувати довіру і визнання суспільства», - підкреслив прем’єр.

Окремо М.Азаров наголосив на особливій відповідальності і важливості виконання поставлених завдань перед відновленим Міністерством промислової політики, «тому що на першому місці порядку денного для України стоїть сильна, енергійна державна політика прискореної модернізації нашої промисловості», а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі «як генератора і координатора програм економічного розвитку та відповідального за складання балансів і прогнозів вітчизняної економіки».

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович указами від 24 грудня призначив новий склад Кабінету Міністрів України.