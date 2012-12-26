"Єврокар" за 11 місяців збільшив виробництво легкових автомобілів на 30%

Великий український виробник автомобілів компанія «Єврокар» за одинадцять місяців 2012 року збільшила виробництво легкових автомобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30,3% до 13,416 тис. одиниць, повідомила УНІАН представник компанії.

Виробництво в листопаді 2012 року становило 1315 «легковиків», що на 8,9% перевищило показник попереднього місяця, але на 30% менше, ніж у листопаді 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців 2012 «Єврокар» збільшив виробництво легкових автомобілів до аналогічного періоду 2011 року на 51% до 11 тис. штук

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в поточному році зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.