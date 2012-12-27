Росія планує щороку виготовляти 180 цивільних і 130 військових літаків

Москва. Російська Федерація, згідно з державною програмою «Розвиток авіаційної промисловості на 2013-2025 роки», затвердженою очільником російського уряду Дмитром Медведєвим, має намір до 2025 року виготовляти 180 цивільних і 130 військових літаків щороку.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі уряду РФ.

«Основні індикатори програми до 2025 року (щодо рівня 2011 року): кількість цивільних літаків, які щороку поставляються, 180 штук (зростання у 26 разів) і військових літаків - 130 штук (зростання в 1,4 разу)», - зазначається у документі.

Окрім цього, планується збільшити кількість цивільних вертольотів, які щорічно поставляються, до 215 штук (зростання в 3,6 разу) і військових вертольотів до 245 штук (зростання в 1,2 разу), кількість авіаційних двигунів військового і цивільного призначення, які щороку виготовляються, до 3 тис. штук (зростання у 4,3 разу).

Всього за час реалізації програми планується спорудити близько 3350 літаків і 5550 вертольотів різного призначення і більш як 33 тис. авіадвигунів, виручка від продажу яких має становити близько 14 000 млрд рублів (близько 470 млрд дол.)

Загальний обсяг фінансування програми в 2013-2025 роках становитиме 1705,5 млрд рублів (57 млрд дол.) у цінах відповідних років, з них за рахунок федерального бюджету – 1207,7 млрд рублів (40 млрд дол.) і з позабюджетних джерел – 497,8 млрд рублів. (17 млрд дол.)

Як планує уряд РФ, програма забезпечить умови для реалізації комплексу програмних заходів, спрямованих на досягнення глобальної конкурентоспроможності російської авіаційної промисловості і зміцнення її позицій на третьому місці у світі за обсягом випуску продукції.

Очікувані результати реалізації програми: досягнення частки світового ринку у грошовому вираженні у цивільному і військовому секторах відповідно: літакобудування – 3,2% і 10,9%; вертольотобудування – 12% і 16,5%; авіаційне двигунобудування – 1,4% і 12,9%; авіаційне агрегатобудування – 4,4% і 5,4%; авіаційне приладобудування – 10,9% і 21%.

У сфері малої авіації очікується модернізація існуючого парку повітряних суден, розробка і організація виробництва сучасних літаків для місцевих авіаліній.

У всіх секторах авіаційної промисловості до 2025 року заплановано завершення формування конкурентноспроможних на світовому рівні корпорацій зі стійкою прибутковістю, що дозволить розгорнути серійне виробництво перспективних повітряних суден і створити ефективну систему їх післяпродажного обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Об’єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) випустить 23 цивільних літака, збільшивши виробництво цивільної продукції удвічі, а також 70 машин для Міноборони.

27 жовтня 2010 року в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК-Антонов» між російською «Об'єднаною авіабудівною корпорацією» і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

До програм, над якими працюватиме СП, віднесено: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».