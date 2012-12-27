"Еталон" у 2012 році знизив виробництво автобусів

Виробник автотранспортних засобів корпорація "Еталон" у 2012 році знизила виробництво автобусів до попереднього року на 8,4% - до 1600 одиниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова правлінь Бориспільського та Чернігівського автозаводів, які входять до корпорації, Валерій Купцов.

За словами В.Купцова, значна частина випущених автобусів надана ​​покупцям за державною програмою «Шкільний автобус».

Президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко повідомив журналістам, що за державною програмою «Шкільний автобус» заводи корпорації виготовили 475 автобусів і понад 200 автобусів - на замовлення міських і районних установ освіти.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році корпорація «Еталон» збільшила до попереднього року виробництво автобусів на 72% - до 1734 штук.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об'єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

Зареєстроване в 2002 році ЗАТ «Бориспільський автозавод» виробляє дві моделі шкільних автобусів. ЗАТ «Чернігівський автозавод» було створено в 2003 році. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.