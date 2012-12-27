"Еталон" у 2012 році знизив виробництво автобусів
Виробник автотранспортних засобів корпорація "Еталон" у 2012 році знизила виробництво автобусів до попереднього року на 8,4% - до 1600 одиниць.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова правлінь Бориспільського та Чернігівського автозаводів, які входять до корпорації, Валерій Купцов.
За словами В.Купцова, значна частина випущених автобусів надана покупцям за державною програмою «Шкільний автобус».
Президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко повідомив журналістам, що за державною програмою «Шкільний автобус» заводи корпорації виготовили 475 автобусів і понад 200 автобусів - на замовлення міських і районних установ освіти.
Як повідомляв УНІАН, у 2011 році корпорація «Еталон» збільшила до попереднього року виробництво автобусів на 72% - до 1734 штук.
Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об'єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.
Зареєстроване в 2002 році ЗАТ «Бориспільський автозавод» виробляє дві моделі шкільних автобусів. ЗАТ «Чернігівський автозавод» було створено в 2003 році. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.