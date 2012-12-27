Азаров: "Для нашої економіки життєво важливо" домовитися з Митним союзом

Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співробітництво, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“Вчора у мене була розмова з Дмитром Медведєвим стосовно для нас дуже болючого питання доступу на ринок Росії нашої трубної продукції. Ми провели переговори і ось наприкінці розмови Дмитро Анатолійович мені говорить, що “вам треба попрацювати з моїми казахстанськими і білоруськими колегами для того, щоб те, про що ми з вами домовилися, було й ними підтримано, тому що у них є своє право голосу при ухваленні рішень у митній раді. Ми то вас підтримуємо, Казахстан і Білорусь - домовляйтеся з ними самі”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що цей приклад говорить про те, що з Росією, Білоруссю та Казахстаном в економічній сфері можна вести переговори лише з точки зору їх участі в МС. Глава уряду ще раз нагадав, що на країни МС доводиться 60 млрд доларів українського експорту, а на Європейський Союз - близько 40 млрд дол. За його словами, до країн МС поставляються ті товари, які Україна не може продати на інших ринках: продукція машинобудування, труби тощо.

“Тобто, для нашої економіки життєво важливо домовитися і взаємодіяти з країнами Митного союзу. Тут немає абсолютно ніякої політики. Якщо для нас це життєво важливо, значить і Президент, і уряд прагнуть домовитися з нашими партнерами. І коли на цьому починаються політичні спекуляції й протиставлення: ось ви хочете в Митний союз і не хочете в Європейський Союз, то нічого доброго це не несе для нашої країни перш за все. Я завжди виступав проти таких протиставлень”, - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що в співробітництві й з МС, й з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси.

“І якщо ми їх зуміємо захистити - Україна розвиватиметься, якщо не зуміємо захистити, не знайдемо форм взаємодії з Митним союзом, значить ми втратимо колосальний ринок, який дуже важко заповнити де-небудь ще в умовах жорстокої конкуренції на світових ринках”, - зазначив М.Азаров.

При цьому прем'єр підкреслив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться лише після того, як буде знайдено узгоджене рішення щодо співробітництва з цією організацією.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів із російським колегою Володимиром Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича зазначила, що «темами зустрічі президентів України та Росії визначено актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній та торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».

20 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що про вступ України до Митного союзу не йдеться.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС прийняла висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” в листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації у сфері управління державними фінансами.

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