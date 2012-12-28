Азаров: український експорт за підсумками року становитиме 70 млрд дол.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що обсяги українського експорту товарів і послуг за підсумками 2012 року сягнуть приблизно 70 мільярдів доларів.

Про це він заявив у четвер в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«У 2009 році ми мали експорт близько 39 мільярдів доларів, в поточному році, я сподіваюся, що ми вийдемо на рівень приблизно 70 мільярдів. І це буде рівень приблизно минулого року. Тобто ми досягнемо головного завдання, яке стояло перед країною, - не допустити різкого скорочення експорту», - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр відзначив, що цьогоріч Уряд активно займався пошуком зовнішніх ринків збуту для вітчизняної продукції.

М.Азаров констатував, що досягти такого рівня експорту дала змогу ратифікація Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД, парафування Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та набрання чинності договором про зону вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації торгівлі.

«Напружені переговори, які ми почали з СОТ, захищаючи свій ринок, - це переговори з рядом країн з укладання договорів про зону вільної торгівлі. Таким чином, те завдання, яке стояло перед нами, - збереження стабільності фінансово-економічної системи, - реалізоване», - підсумував Глава Уряду.