Одне з найбільших металургійних підприємств - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", завершив модернізацію копрового цеху, інвестувавши в проект 17 млн ​​грн. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

«У рамках цієї програми в цеху встановлено 4 нові мобільні перевантажувачі, які дозволять підвищити обсяги навантаження і переробки металобрухту, а також збільшать продуктивність копрового цеху загалом», - йдеться в прес-релізі компанії.

Відзначається, що час операції з навантаження металевого брухту скоротилося з 2-х годин до 40 хвилин, а продуктивність з переробки лома виросла вдвічі. Нові перевантажувачі дозволяють збільшити показники обсягу складованого металобрухту з 30 тис. тонн до 120 тис. тонн.

«Запоріжсталь» за 11 місяців 2012 року скоротив виробництво прокату на 3 тис. тонн у порівнянні з 11 місяцями минулого року - до 2,887 млн тонн. Комбінат виплавив 3,476 млн тонн сталі, що на 33 тис. тонн, або на 1% менше показника за 11 місяців 2011 р. і виробив 2,94 млн тонн чавуну, що на 172 тис. тонн, або на 6% більше порівняно з результатами за січень-листопад 2011.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штабу гарячекатаного рядового і конструкційного, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь». У результаті двох етапів угоди "Метінвест" разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (зокрема в "Метінвесту" - 49,032%, група інвесторів - 1%), а також акцій, що раніше належали групі "Індустріал", у цілій низці інших гірничо-металургійних підприємств.

ПАТ «Запоріжсталь» за 2011 р. збільшило в порівнянні з 2010 р. виробництво прокату на 11% - до 3,171 млн тонн, сталі - на 10,5% - до 3,813 млн тонн.

«Запоріжсталь» 2011 р. завершив з чистим збитком 124, 084 млн грн, тоді як за 2010 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 241,166 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Українські метпідприємства в січні-листопаді збільшили імпорт залізорудної сировини на 91%