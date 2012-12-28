Україна за 11 місяців скоротила виручку від експорту чорних металів на 18,3%

Україна за 11 місяців 2012 року скоротити виручку від експорту чорних металів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 18,3% - до 14,25 млрд дол., повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, імпорт чорних металів у грошовому еквіваленті за цей період скоротився на 19% до 2,146 млрд дол.

Експорт міді впав за цей період на 38% до 173,9 млн дол., алюмінію - скоротився на 27,7% - до 135 млн дол., а експорт свинцю виріс на 17,4% до 16,3 млн дол.

Імпорт алюмінію скоротився за одинадцять місяців 2012 року на 1,9% - до 441,1 млн дол., нікелю - на 17% - до 197,6 млн дол., міді - на 29,8% - до 159 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, виробництво сталі в Україні за одинадцять місяців 2012 року скоротити до 30,330 млн тонн, що на 6,8% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року. Незважаючи на зниження виробництва, Україна зберегла десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

У листопаді 2012 року виробництво сталі становило 2,691 млн тонн, що на 7,9% менше рівня листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 роком на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% до 28,867 млн тонн.

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